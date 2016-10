Haiterbach Hölzlberger bleibt Bürgermeister

Volker Schuler, Bürgermeister von Ebhausen, Kreisrat und an diesem Abend Stimme von Kreis und Bürgermeisterkollegen, gratulierte Hölzl­berger und bezeichnete das Ergebnis als überzeugend. Und das sei auch wichtig, da ein Bürgermeister den Rückhalt seiner Bevölkerung für seine Arbeit brauche.

Für diesen Rückhalt in Form des Wahlergebnisses bedankte sich der alte und neuen Bürgermeister im Anschluss bei den versammelten Bürgern vor dem Rathaus. Auch mit der Wahlbeteiligung von knapp 35 Prozent zeigte er sich zufrieden. Immerhin hatte er den kurz zuvor wiedergewählten Oberbürgermeister von Nagold, Jürgen Großmann, deutlich hinter sich gelassen. Dennoch stimme ihn es generell nachdenklich, dass die Beteiligung an Kommunalwahlen allgemein zurückgehe, sagte Hölzlberger.

In Haiterbach gebe es sehr viele Herausforderungen, die er zusammen mit den Bürgern angehen wolle.

Haiterbach hat eine Bürgermeisterwahl erlebt, die – ebenso wie der vorausgegangene Wahlkampf – frei von jeder Spannung war. Zumindest für den Wähler. Wahlsieger Andreas Hölzlberger wird gut damit leben können. Er stand höchstens unter dem Druck, eine respektable Zahl an Wählern zu mobilisieren. 35 Prozent Wahlbeteiligung gilt im Vergleich schon als gut. Der Sieg war von vorneherein unstrittig. Doch er hat einen Makel. Die Nein-Idee, die Gegenkandidat Alfred Wilhelm vertrat, kam auf 14,8 Prozent und reiht sich damit landesweit in die guten Ergebnisse der Partei ein. Ob diese Wähler nur die sinnigen Aspekte verstanden haben, dass eine Wahl im besten Fall Alternativen bieten sollte, oder ob sie tatsächlich nein zum Amtsinhaber gesagt haben, lässt sich so einfach nicht sagen. Ein echtes Nein hätte vor der Wahl Kritik und Diskus sion wecken müssen.