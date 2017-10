Haiterbach Heiko Härdter leitet jetzt den Bauhof

Haiterbachs Bürgermeister Andreas Hölzlberger zeigte sich überzeugt, dass der Gemeinderat mit Härdter den Richtigen für diese Stelle ausgewählt hat. "Ich bin froh, einen Bauhofleiter gefunden zu haben, der sich bestens im Stadtgebiet auskennt, hier ehrenamtlich engagiert und bestens vernetzt ist", so Hölzlberger. Härdter ist also alles andere als ein Unbekannter in Haiterbach. Der gelernte Fensterbauer hat die Chance ergriffen, um sich weiter zu entwickeln. Durch seine nun schon zehnjährige Tätigkeit beim Bauhof der Stadt Haiterbach wisse er genau, was auf ihn zukomme.

Dennoch stelle der Wechsel vom Mitarbeiter zum Leiter des Bauhofs eine enorme Herausforderung für den frischgebackenen Bauhofleiter dar. Bislang zählte die Arbeit vor Ort mit dem Bauhof-Lastwagen zu einem seiner Arbeitsschwerpunkte. Da war viel Fingerspitzengefühl bei der Bedienung des Kranaufbaus gefordert. Künftig wird Härdter einen großen Teil seiner Arbeit mit Büroarbeiten am Schreibtisch, mit der Einteilung der Mitarbeiter sowie mit der Arbeitsplanung zubringen.

Aber auch im neuen Aufgabengebiet sei Fingerspitzengefühlt erforderlich. Schließlich gelte es für ihn nun, als Leiter des Bauhofs nicht nur Ansprechpartner für Stadtverwaltung und Bürger zu sein, sondern auch als Chef von zehn Mitarbeitern Führungsverantwortung zu übernehmen.