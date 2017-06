Haiterbach Gute Stimmung ist programmiert

Haiterbach-Oberschwandorf. Am Wochenende, 22. und 23. Juli, findet wieder das Waldachfest bei den Musketieren statt. Beginn der Veranstaltung ist am Samstag ab 17 Uhr. Alle Musiker der näheren und weiteren Umgebung sind auch dieses Jahr eingeladen, beim Musiker-Flashmob in Oberschwandorf teilzunehmen.