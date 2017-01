Haiterbach Guggen stehen in Startlöchern

Es sei leider nicht möglich, alle Stadtteile zu besuchen, aber man freue sich schon auf diesen großen Tag, heißt es in einer Mitteilung der Kuckucks-Gugga.

Die Tour sieht dieses Mal folgendermaßen aus: 11.30 Uhr: Marktplatz in Haiterbach – Einkleidung und erster Auftritt im neuen Häß, 12.30 Uhr: Bolzplatz in Oberschwandorf, 14 Uhr Desch Beiz in Beihingen, 15.30 Uhr: Narrenbaum stellen in Talheim, 17 Uhr: Abschlusskrach vor dem Gasthaus Sonne in Haiterbach

Für die Verpflegung mit Getränke ist in allen Ortsteilen gesorgt.

Man würde sich bei den Haiterbacher Kuckucks-Gugga natürlich freuen, wenn man auf möglichst viele Gäste und Freunden in den verschiedenen Ortsteilen stoßen würde.