Haiterbach Grundschule wird von Rothe geleitet

Haiterbach-Oberschwandorf. Die Veränderungen an der Grundschule Oberschwandorf – zu denen auch der Weggang der zweiten Vollzeitkraft gehört – hatten offenbar für etwas Aufregung bei den Eltern gesorgt. Das, weil zwar vor den Ferien inoffiziell bekannt wurde, dass Schulleiterin Christine Ulitz nach den Ferien nicht wiederkommen wird, es auf der andere Seite aber nicht bekannt war, wie es denn nach der Sommerpause weitergehen wird.

"Anfang der Ferien war es noch nicht klar, wie es aussieht", erklärte Bürgermeister Andreas Hölzlberger für die Stadt Haiterbach als Schulträger gestern auf Anfrage. Erst am 7. September habe Volker Traub, Leiter des Staatlichen Schulamtes in Pforzheim, mitgeteilt, dass Ulitz als Konrektorin an die Lembergschule in Nagold wechseln wird.

Das bestätigte Traub, der an ein paar Schulen bis kurz vor Schulbeginn Stellen besetzt hatte, gestern dem Schwarzwälder Boten. Erst zu diesem Zeitpunkt sei dies offiziell gewesen, so der Schulamtsleiter. Und deshalb habe man auch nicht vorher eine Entscheidung über die nun erforderlich gewordenen weiteren Schritte treffen können. Die bislang zweieinhalb Stellen – zwei Vollzeit, eine Teilzeit – seien nun mit mehr Teilzeitstellen besetzt worden. Dies sei an so kleinen Schulen gängig und auch nur schwer anders zu lösen.