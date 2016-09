Haiterbach Gewerbegebiet stößt an Grenzen

Als ein kritischer Punkt wurde die Gestattung von Inhaberwohnungen betrachtet. Hier wollte vor allem Johann Pagitz (CDU/FWH) keine Ausuferung in einem Gewerbegebiet sehen. Der jetzige Beschluss sieht vor, dies im Einzelfall zu entscheiden.

"Wir stoßen mit unserem Gewerbegebiet an allen vier Seiten an unsere Grenzen", stellte Karl Braun (DBH) fest. Die Lösung und Hoffnung liegt hier in einem Interkommunalen Gewerbegebiet mit Waldachtal, mit denen man in Verhandlungen steht. Pagitz sieht hier Haiterbach in einer schlechten Verhandlungsposition. Eine Ansicht, die Bürgermeister Andreas Hölzlberger in der Gemeinderatssitzung so nicht teilen wollte. Beide Kommunen schreiben Grundstückseigentümer gemeinsam wegen Aufkäufen an.