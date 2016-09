Haiterbach Gestalten heißt auch ans Laufen bringen

Doch letztlich wird man als Bürgermeister dann doch am eigenen Wirken gemessen. Für Hözlberger fällt die Bilanz positiv aus – trotz großer Herausforderungen. Sei es bei den Gemeindefinanzen, in der Bildungspolitik oder durch die Aufnahme von Flüchtlingen. Die Diskussionen und Prozesse seien nicht immer einfach gewesen, räumt der Schultes ein.

Kritiker Hölzlbergers hatten ihm hinter mehr oder weniger vorgehaltener Hand vorgeworfen, mehr zu verwalten als zu gestalten. Eine Sicht, die er selbst nur bei sehr oberflächlicher Betrachtung zulässt. Richtig sei, dass viele Projekte vor seiner Amtszeit angestoßen beziehungsweise ausgerufen worden seien. Beispielsweise das familienfreundliche Haiterbach. Doch von allein funktioniere das nicht, Gestalterische Arbeit sei es ebenso, die Projekte ins Laufen zu bringen und umzusetzen. Zum Beispiel beim Ausbau der Bildungs- und Betreuungsangebote.

Und dann gibt es etwas, was Hölzlberger nicht zuletzt seinem Wirken zuschreibt. Er sei stolz darauf, dass man nun die Festhalle auf den Weg gebracht habe. Und man habe eine große Mehrheit für den jetzigen Weg. "Manche Dinge brauchen etwas Zeit", weiß Hölzlberger. Manchmal auch Zeit, noch mal in der Schublade zu ruhen, um sie hervorzuholen, wenn die Zeit oder die Entscheidungsträger im Gemeinderat dafür reif sind.

Gleichsam hebt Hölzlberger auch den Stadtentwicklungsprozess 2025 hervor. Und die damit einhergehende Bürgerbeteiligung, die in dieser Form neu sei für die Kuckuckstadt. Und das habe sich auch finanziell ausgezahlt. Das habe das Sanierungsgebiet "Stadtkern III" ermöglicht. Und dadurch sei man auch Schwerpunktgemeinde im Entwicklungsprogramm ländlicher Raum geworden. Dazu, so Hölzlberger, habe man dieses Konzept gebraucht und sei anderen Kommunen einen Schritt voraus gewesen. Gestalterische Aufgabe sei es, dies reibungslos und effizient auch unter Bürgerbeteiligung über die Bühne zu bringen – wobei der Gemeinderat immer der Souverän bleibe.

Beim gerade laufenden Ausbau der L353 liege das meiste zwar in den Händen des Landes. Aber man müsse auch Überzeugungsarbeit leisten, um die Dinge mit zusätzlichem Nutzen zu gestalten, beispielsweise, dass die Sanierung bis in die Ortsdurchfahrt Unterschwandorf hinein reicht, die die Stadt umgestalten möchte.

Ein großes Zukunftsthema ist für Hölzlberger die Erhaltung der Substanz. Auch das Stadtbild zu verändern, sei eine große Aufgabe.

Und dann geht es noch um etwas, was seit Jahren in aller Munde ist: die schnelle Anbindung an das Internet. Da müsse die Stadt selbst aktiv werden und könne sich nicht auf Anbieter verlassen. Erste Schritte habe man eingeleitet. Ziel sei es, innerhalb der kommenden Wahlperiode ganz Haiterbach mit Glasfaseranschlüssen, die bis an jedes Haus gehen, auszustatten. Eine nicht kleine Aufgabe angesichts rund 70 Kilometer Wegstrecke und geschätzten sieben bis acht Millionen Euro, die es zu investieren gilt.

Verschuldung im Haushalt zurückgeführt

Haiterbach habe immer viel investiert – 2,4 bis 5,5 Millionen hätten in den vergangenen Jahren im Vermögenshaushalt gestanden. Dabei habe man die Verschuldung im städtischen Haushalt (der Wasserhaushalt hat noch Verbindlichkeiten jenseits der Millionengrenze) auf Null zurückgeführt, während alle öffentliche Haushalte 30 Prozent mehr Schulden angehäuft hätten. Derweil habe man die Salzstetter Straße ausgebaut, Radwege gebaut, die Burgschule saniert und vieles andere angestoßen, wie die Neugestaltung des Schuon-Areals in Beihingen.

Die Bevölkerung bewege sich wieder Richtung 5800 Einwohner, die Zahl der Arbeitsplätze wieder an die 2000. Wohnen, Leben, Arbeiten sei das Motto des Stadtentwicklungsprozesses. Insofern sieht Hölzlberger Haiterbach auf einem guten Weg.

Und diesen Weg will er aktiv vorantreiben – als Bürgermeister. Ein Wahlsieg scheint angesichts der Konstellation unstrittig. Dennoch räumt Hölzlberger ein, das er eine Aufregung verspüre. Letztlich hoffe er auf eine gute Wahlbeteiligung und ein gutes Ergebnis als Bestätigung.