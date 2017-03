Haiterbach Geld für neues Zimmer

"1000,- Euro zusammen zu bekommen, das war mein selbst gestecktes Ziel", erklärte Schöffler, die in Eigenregie beim 150-jährigen Postjubiläum am 15. Januar in Haiterbach Spenden für die Arche IntensivKinder gesammelt hat. Früher selbst bei der Post beschäftigt, hat sie die Werbetrommel gerührt und eine große Tombola, Kuchen- und Würstchenverkauf organisiert. Das Geld wird für die Einrichtung des neuen Klassenzimmers innerhalb der Arche dringend benötigt.

Am 7. Mai feiert die Arche IntensivKinder die Eröffnung des Neubaus mit einem großen Fest.

Weitere Informationen: www.arche-intensivkinder.de informieren