Haiterbach Führungsrolle bei Breitbandausbau

Der Kreis arbeitet an einem kreisweiten Glasfaser-Backbone mit mindestens zwei Anschlüssen für jede Gemeinde. Neben dem Bau beziehungsweise Lückenschluss im Glasfasernetz ist auch vorgesehen, dass der Landkreis Calw über einen Eigenbetrieb das Netz vermarktet.

Haiterbach fährt zweigleisig. Sie wollte sich nicht allein auf die kreisweite Initiative verlassen, sondern hat ihrerseits eine Strukturplanung in Auftrag gegeben. Ergebnisse werden laut Hölzlberger Anfang 2017 erwartet. Man sei schon einen Schritt weiter als andere, beruhigte Hölzlberger Johann Pagitz (FWH/CDU), der anmerkte, dass man in vielen Nachbargemeinden Ausbauarbeiten sehe. Diese seien in Haiterbach schon erfolgt.