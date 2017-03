Haiterbach. Das Schlosstheater Unterschwandorf bringt das Stück "Frühlingserwachen" auf die Bühne der Festhalle. Aufführungen gibt es an den Samstagen 25. März und 1. April jeweils ab 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr). Am Samstag, 25. März, gibt es zudem ab 14 Uhr eine Vorstellung für Senioren. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Sparkasse in Haiterbach zum Preis von sieben Euro, an der Abendkasse der jeweiligen Vorstellung kostet die Karte dann acht Euro. Das Lustspiel in drei Akten erzählt die Geschichte von frustrierten Ehefrauen und nörgelnden Männern, die in Erinnerungen an frühere Zeiten schwelgen: pure Freiheit und wilde Partys. Heute, 30 Jahre später, bestimmen Hausschuhe und Kamillentee den Alltag, bis zwei Rocker einziehen.