Haiterbach Freude bereiten kann einfach sein

Kirchengemeinden sorgen für Verteilung

"Die Verteilung wird von Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen oft in Zusammenarbeit mit Sozialbehörden und anderen karitativen Einrichtungen durchgeführt. Sie laden die Kinder und ihre Familien auch zu Kursen ein, in denen sie mehr über den christlichen Glauben erfahren können", sagt Geschäftsführer Bernd Gülker. "Hieraus entwickeln sich häufig individuelle Beziehungen, die den Familien Halt und Kraft geben. An einigen Orten entstehen zudem Initiativen, die diese Familien mit lebensnotwendigen Dingen, wie Nahrung, Kleidung und Schulbildung, versorgen – auch über die Weihnachtszeit hinaus." Im Rahmen der weltweiten Aktion erhielten bereits über 135 Millionen Kinder in mehr als 150 Ländern ein Geschenkpaket.

Weitere Informationen: www.weihnachten-im-schuhkarton.org

An diesen Orten und an diesen Stellen können die Geschenk-Schuhkartons in der Region abgegeben werden:

Beihingen: Elisabeth und Reinhardt Braun, Bösingerstr. 18

Bösingen: Petra und Rudi Kaiser, Ziegelstr. 13

Haiterbach: Melanie Wolleydt, Im Schellenbühl 17

Altensteigdorf: Familie Großmann, Dorfer Str. 97

Altensteig: Schuhe und Sport Wenz, Poststraße 8, (zu den Ladenöffnungszeiten)

Spielberg: Pfarrfamilie Holland, Lilienstr. 2

Egenhausen: Familie Hauser, Hauptstr.9/1

Oberschwandorf: Karin Rapp, Im Lohtal 6

Unterschwandorf: Ilse Bihler, Schloßstr. 11

Simmersfeld: Anke Schwemmle, Fünfbronner Str. 9

Ettmannsweiler: Ute Roller, Moosweg 5