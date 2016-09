Haiterbach Freizeitmusiker beleben Aktionstag

Jutta Franz, Schriftführerin im Heimat- und Geschichtsverein, führte durch die historischen Räume des Gebäudes und schwelgte in Erinnerungen: "Bei jedem Besuch in diesem Haus entdecke ich etwas Neues. Es ist fast unmöglich, beim ersten Besuch hier alles wahrzunehmen, da die Vielzahl an Eindrücken schier unendlich scheint. Unsere Gäste kommen gerne immer wieder, Schüler bevorzugt in das ganz oben eingerichtete historische Klassenzimmer", erklärte sie liebevoll, was der Verein in über 20 Jahren an historischem Material zusammengetragen hat.

Währenddessen spielte unter der alten Eiche vor dem Heimatmuseum die "Spielberger Bäsles Bänd", eine seit 2004 bestehende Blasmusik-Formation, die sich aus einem Haufen lustiger und geselliger Freizeitmusiker zusammensetzt. Ursprünglich hatten sich unter diesem Namen eine Gruppe verwandter Frauen, sogenannte "Bäsle" zusammengefunden, um miteinander zu musizieren. Heute blasen nahezu 30 Musikerinnen und natürlich auch Musiker auf ihren Instrumenten und begeistern mit ihren schmissigen Liedern die Zuhörer. Dirigent Bernd Kalmbach leitet und moderiert die Auftritte.

Für viel Spaß sorgte die musikalische Einlage mit einem historischen Teppichklopfer. Ein Mitglied der Bäsles Bänd, als Putzfrau verkleidet, schlug im Rhythmus der sogenannten "Teppichklopfer-Polka" auf eine mitgebrachte Matratze ein.

Wie auch bei den vielen Aktionstagen vorher, gab es Rote Wurst vom Grill und die Mitglieder des Heimat- und Geschichtsvereins Beihingen bewirteten ihre überaus zahlreichen Gäste mit Kaffee und Kuchen.

Letzte Gelegenheit in diesem Jahr, einen Aktionstag des Heimatmuseums zu erleben, besteht am Sonntag, 2. Oktober. Dann wird sich ab 14 Uhr alles um das Thema "flüssige Früchte" drehen. Dabei geht es um das Mosten mit einer Saftpresse und um Schnaps. Wer möchte, kann zu diesem Termin Äpfel mitbringen, um die Sorten von Experten bestimmen zu lassen.

Das Heimatmuseum am Dorfplatz ist an diesem Tag bis 18 Uhr geöffnet.