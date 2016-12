Haiterbach Forsteinrichtung auf dem Prüfstand

Haiterbach. Was viele im Frühjahr als Dauerregen, an einzelnen Orten auch als Überschwemmung wahrgenommen haben, bezeichnete Johannes Fünfgeld, Leiter des Forstbezirks Nagold, in der jüngsten Gemeinderatssitzung als Glücksfall für den Wald. Jede Menge Regen habe diesem gut getan. Den Winter davor habe man ohne lange Frostphasen erlebt.

Das resultierte in Käfer- und Dürreschäden im Umfang von 300 Festmetern Holz, die im Vollzugsplan als außerplanmäßige Nutzung laufen. Zusammen mit dem geplanten Einschlag von 4200 Festmeter wurden somit 4500 Festmeter Holz aufgearbeitet. Statt der im Planansatz vermerkten 90 700 Euro Erlös wird man das Jahr 2016 voraussichtlich mit einem Gewinn von 84 800 Euro abschließen.

Darüber hinaus gaben Fünfgeld und Revierförster Thomas Katz mittels einer kleiner Bilderschau Einblicke in andere Arbeiten. Beispielsweise in die Vorratsmessungen. Und man befasst sich mit der Frage, wie man den Wald im Wandel behandeln muss.