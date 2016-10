Haiterbach Erinnerungen in Bildern gesucht

Mit den eingesandten Bildern plant der Verein eine Ausstellung. Einsendeschluss ist der 30. Oktober.

Die Bilder werden nach Angaben des Handels- und Gewerbevereins dann einer neutralen Jury vorgelegt und die besten drei mit Einkaufsgutscheinen belohnt. Eingesandt werden können die Fotos per E-Mail an info@hgv-haiterbach.de per Post oder persönlich an : Karin Killinger, Hohenrainstraße 48 in 72221 Haiterbach.