Haiterbach "Eines der besten Turnfeste aller Zeiten"

Für die Mitglieder der Eltern-Kind-Gruppe und der Vorschulgruppe gab es verschiedene Stationen mit einfachen motorischen Übungen. So durften sie durch Reifen steigen oder Zielspringen auf die Weichbodenmatte machen. Als Belohnung gab es Medaillen und Urkunden.

Nach dem gemeinsamen Einzug ins Stadion starteten dann die Turn-Vereinsmeisterschaften. Dabei machten die Mädchen einen "Wahl-Vierkampf", der aus Bodenturnen, Sprung, 50-Meter-Lauf und Weitsprung bestand. Die Jungs absolvierten einen Geräte-Vierkampf mit Boden, Sprung, Barren und Reck. Insgesamt waren rund 60 Kinder am Start, die drei Erstplatzierten erhielten jeweils einen Pokal, alle Teilnehmer bekamen Urkunden.

18 Mannschaften nahmen in drei Altersgruppen am Völkerballturnier für Jedermann teil. Am Sonntagmorgen gab es zum zweiten Mal ein Weißwurstfrühstück mit den "Kuckucks". "Das war sehr gut besucht. Das Zelt war voll, die Würste aus", lautete das positive Fazit.