Haiterbach Ein Halbjahr mit viel Musik und mehr

Am Samstag, 12. März, feiert die Feuerwehr "30 Jahre Gerätehaus Haiterbach" mit einer Schlachtplatte. Am 25. März und ebenso am 1. April tritt das Schlosstheater Unterschwandorf in der Festhalle Haiterbach auf die Bühne.

Am Sonntag, 2. April, startet der Heimat- und Geschichtsverein Beihingen dann mit dem ersten Aktionstag, in die Saison. Weitere folgen jeweils am ersten Sonntag im Monat.

Am Samstag, 8. April, lädt der Musikverein Oberschwandorf zum Konzert. Das Frühjahrskonzert der Stadtkapelle findet am Samstag, 22. April, in der Kuckucks-Halle statt.

Auch der Mai ist musikalisch. So am Samstag, 20. Mai, mit dem Jubiläumskonzert des Familienkammerorchesters.

Am Samstag, 4. Juni, lädt die Stadtkapelle Haiterbach dann zum traditionellen Pfingstkonzert auf dem Haiterbacher Marktplatz.

Die zweitägige Kultursommernacht findet am Freitag und Samstag, 9./10. Juni, im Schlosshof Unterschwandorf statt. Das rein instrumentale Akustik-Projekt "Cobario" mit den Gitarreros Rio Che, El Coba und Geiger Herwig Schaffner gestaltet am Freitag den Auftakt. Am Samstag tritt dann der Kabarettist Uli Keuler auf und zeigt Alltagsbilder, in denen sich das Publikum bei aller Skurrilität mühelos wieder findet.

Am Samstag, 24. Juni, gibt der Kinderliedermacher Stephen Janetzko ein Konzert in der Kuckuckshalle.