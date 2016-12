Haiterbach Ein Abend voller Missverständnisse

Der windige Investor plant jedoch ein Touristenzentrum mit riesigen Bettenburgen im beschaulichen Beihingen.

Da aber keiner mit offenen Karten spielt, gibt es bald ein großes Durcheinander.

Verwechslungen gibt es zudem bei dem Besuch von Gisela Schafknecht (Heidi Gauss) vom Amt für Landwirtschaft, die beträchtliche EU-Zuschüsse verspricht und – wie sich schnell zeigt – nicht ganz zu Unrecht den Ruf der "scharfen Gisela" weg hat.

Dann wäre da noch die gutgläubige Tochter Claudia (Manuela Breker), die sich immer in den Falschen verliebt. Auch der altledige Hans-Peter Fritz (Andreas Seitz), der sich als möglicher Heiratskandidat für Tochter Claudia vorstellt, kommt von einer misslichen Situation in die andere.

An den ständigen Verwechslungen nicht ganz unschuldig ist die schwerhörige Oma Maria (Stefanie Genger), die mit ihren schlagfertigen Reimen über Liebe und Knechte immer wieder zu Lachsalven auslöst. Glücklicherweise bringt der äußerst sympathische Tommy Schneider (Andreas Helber) vom Amt für Wirtschaftsförderung am Ende wieder Ordnung in das Chaos.

Für die Masken zeichneten Franziska Raisch und Julia Quintus zuständig, während Wolfgang Gebhardt für das gemalte Bühnenbild verantwortlich war. Im Anschluss an den Dreiakter sorgte Deejay Merdee für flotte Tanzmusik.

Am 7. Januar um 19 Uhr wird sich der Vorhang in der Beihinger Turn- und Festhalle noch einmal heben, wenn die "Sandsack-Bühne" ihren Lacherfolg wiederholt.

Im Anschluss an die Aufführung lädt das Starzach-Duo dazu ein, das Tanzbein zu schwingen.

Auf dem Programm steht auch eine Tombola mit zahlreichen wertvollen Sachpreisen zu Gunsten der Turnerjugend.