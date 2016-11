Haiterbach Die Zehntscheuer dient als Vorbild

Haiterbach. Mit Vertretern des Gemeinderats, Ortschaftsratsvertretern und sachkundigen Bürgern hat die Gruppe eine Besichtigungstour durch verschiedene Kommunen in der Region unternommen. Veranlasst wurde dies, weil in Pfalzgrafenweiler das Areal um das alte Schulhaus am Marktplatz komplett erneuert werden soll. Dabei geht es auch um die Frage, ob das alte, denkmalgeschützte Schulhaus saniert oder durch einen Neubau ersetzt werden soll.

Deswegen hat man auch Haiterbach besucht, um sich kundig zu machen, welche Motive ausschlaggebend waren, dass die denkmalgeschützte Zehntscheuer nicht abgerissen und stattdessen saniert wurde.

Zunächst hat Bürgermeister Andreas Hölzlberger die Delegation empfangen und dann anschließend zusammen mit Architekt Kempf eine Ortsbesichtigung vorgenommen. Dazu hat Kempf technische Auskünfte zu Details und Baukosten erläutert.