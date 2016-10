Haiterbach Die Welt aus der Sicht der Kinder

Haiterbach. Die Jahre im Kindergarten zählen zu den einflussreichsten Jahren der Kindheit. Im Alter von drei bis sechs Jahren lernen Kinder auch das Sozialverhalten mit anderen Kindern, also das Streiten und Versöhnen und Konflikte mit anderen Kindern und Erwachsenen zu lösen. Die Zeit im Kindergarten prägt die Kinder.

Grundlage für ihre gute Entwicklung ist eine sichere Bindung zwischen ihnen und ihren Eltern, die sich in einer stabilen und freundlichen Beziehung zu den Erzieherinnen fortsetzen soll. Wie vielschichtig und wichtig diese Aspekte für Kinder ist, war das Thema der jüngsten Fortbildung, an der sämtliche Erzieherinnen der Haiterbacher Kindergärten teilnahmen.

Als Grundlage der mehrtägigen Fortbildungsreihe im Sinne des neuen Orientierungsplans für Baden-Württemberg trafen sich an den vergangenen Wochenenden alle 40 Erzieherinnen der Haiterbacher Kindergärten, um sich mit ihrer pädagogischen Arbeit am Kind auseinander zu setzen. Unter der Leitung von Elfriede Stephan, beauftragte Fachbereichsleiterin der Stadt Haiterbach für die städtischen Kindergärten, reflektierten die Erzieherinnen intensiv mit ihr Bildungs- und Erziehungsverständnis und ihr Verhalten in täglichen Situationen im Kindergarten.