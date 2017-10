Haiterbach Die Schwabenkinder lassen sie nicht los

2013 war man in das Thema "Schwabenkinder" eingestiegen. Damals wanderte eine fünfköpfige Gruppe von Bregenz nach Ravensburg, zum "Kindermarkt", wie er früher genannt wurde. In den folgenden Jahren wurden die Wege aus den Vorarlberger Bergen mit einer doppelt so großen Wandergruppe in Angriff genommen. Dieses Jahr war das Klostertal an der Reihe, genauer gesagt, gestartet wurde zwischen St. Anton und dem Arlbergpass, und das Ziel hieß Nüziders bei Bludenz.

Je näher die Berge kamen, desto sonniger wurde es. Wie schnell sich das Wetter jedoch hier ändern kann, stellte man gleich am ersten Tag fest. Gestartet wurde hinter dem Arlbergpass, zwischen St. Anton und St. Christoph. Kurz vor der Passhöhe, wurde es stürmisch. Auf der Passhöhe, in 1793 Metern Höhe, hatte man noch 15 Meter Sicht und eisige Temperaturen. Alle waren froh als man St. Christoph auf dem Arlbergpass erreichte und in die Kapelle des Arlberghospitzes, das 1386 von Heinrich Findelkind erbaut wurde, eintreten konnte.

"Schwabengänger", die schon auf dem Arlberg von Heimweh geplagt in ihre Heimat zurückschauten, schnitzten sich aus der Statue des heiligen Christophorus die hier in der Kapelle stand, von Händen oder Füßen einen Span, den sie so lange eng an ihrem Körper trugen wie ihr Aufenthalt dauerte.