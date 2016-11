Haiterbach Die Schüler ziehen so richtig gut mit

Klar, dass da in den Wochen zuvor im Unterricht und an den Nachmittagen eifrig gebastelt wurde – vor allem die Grundschüler und ihre Eltern waren mit viel Engagement dabei. In der Mensa gab es außerdem Kaffee und von den Eltern gebackenen Kuchen Da freute sich Bernd Laube schon, dass auch die Besucherresonanz stimmte.

Ein dickes Lob gab es zudem für die Schüler, die "super mitziehen", wie Bernd Laube unterstrich. Doch stärken Aktionen wie der Adventsmarkt eben auch das Zusammengehörigkeitsgefühl an der Schule.

Schulleiterin Sybille Rothe freute sich darüber, dass mit dem Adventsmarkt eine Tradition an der Burgschule gepflegt werde. Denn es sei schön, "wenn man an gewissen Dingen festhält". Toll fand sie es aber vor allem, wie sich Schüler, Eltern und Lehrer beim Adventsmarkt ins Zeug legen. "Das unterstreicht die familiäre Atmosphäre an unserer Schule", machte Sybille Rothe deutlich. Denn es sei wichtig, dass man an der Schule nicht nur lernt, sondern auch mal zusammen mit allen feiert.