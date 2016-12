Haiterbach Die L 353 wird ein Weihnachtsgeschenk

Haiterbach-Unterschwandorf. Einen großen Bahnhof nennt man wohl das, was sich gestern an der L353 und in einer Halle der angrenzenden Firma Lehre abspielte, auch wenn es um eine Straße ging.

Der so gut wie abgeschlossene Ausbau der Strecke zwischen Unterschwandorf und Iselshausen, der nicht nur die zehnmonatige Bauzeit, sondern auch Jahrzehnte davor auf sich warten ließ, zog gestern neben Minister Winfried Hermann und Regierungsvizepräsidentin Gabriela Mühlstädt-Grimm Bürgermeister, Gemeinde- und Kreisräte sowie auch eine große Zahl von Bürgern an.

Hermann konnte sich noch gut an seinen Besuch im April 2014 erinnern, bei dem er sich "das Elend der Straße" vor Ort angesehen hatte und versprach, dass diese angegangen werde. "Wort gehalten", sagte Hermann, der wie Redner nach ihm die große Bedeutung dieser Verbindungsstraße unterstrich.