Haiterbach Der Nachwuchs feiert in der ganzen Stadt

Den nachmittäglichen Festakt vor dem Feuerwehrhaus in Haiterbach eröffnete Jugendleiter David Brezing bei idealem Herbstwetter und im Beisein der benachbarten Wehren, Vertretern der Alterswehr und Ehrenmitgliedern sowie zahlreichen Gästen aus der Bevölkerung.

Brezing zeigte sich stolz auf ein junges, wildes, freches und spritziges Team, das auch mal kantig daherkommt und sich für die Ideen der Feuerwehr stets begeistern lässt. Aus der Sicht von Brezing ist die Jugendfeuerwehr Haiterbach ein starkes Team, auf das er sich zu 100 Prozent verlassen kann.

Für Bürgermeister Andreas Hölzlberger ist die Jugendfeuerwehr ein Rückgrat der Gesellschaft – und "wenn es sie nicht schon seit 1992 geben würde, so müsste man sie schnellstens gründen", so das Stadtoberhaupt. Als "Nachwuchsschmiede" für die aktive Wehr sind die ab elf Jahren in der Jugendwehr engagierten Jugendlichen meist schon vorher mit dem Feuerwehr-Virus infiziert und zählen die Jahre, bis sie endlich bei den Aktivitäten und zahlreichen Aktionen mitmachen dürfen. Sie waren auch am Festtag der Jugendfeuerwehr Haiterbach mit Eifer an den Stationen unterwegs, erkämpfen sich Punkte auf dem Weg zum Sieg und hatten viel Spaß dabei.

Während andere Städte um Feuerwehrnachwuchs kämpfen, stellt sich die Situation in Haiterbach sowohl in der Jungfeuerwehr als auch in der aktiven Wehr mit rund 140 Feuerwehrleuten erfreulicherweise sehr stabil dar.

Volker Renz, Kommandant der Gesamtwehr Haiterbach, appellierte an die Jugendlichen "Haltet fest zusammen – die Jugendfeuerwehr ist mehr als nur ein Hobby, sondern ein Standbein zum Erhalt der Leistungsfähigkeit einer Wehr." Er nahm die Siegerehrung für die Sternfahrt vor, bei der die drei bestplatzierten Teams Urkunden und Gastgeschenke mitnehmen durften. Platz eins belegte die Jugendfeuerwehr Simmersfeld, gefolgt vom Team aus Bad Teinach-Zavelstein auf Platz zwei. Volker Renz überreichte den Siegermannschaften jeweils einen Pokal.

Rund um das Feuerwehrhaus war noch lange Gelegenheit, gemeinsam mit den angereisten Jungfeuerwehren aus der Umgebung zu feiern und sich bei Begegnungen und Gesprächen miteinander auszutauschen.