Haiterbach Der Most wird wieder etwas beliebter

"Mit der Sonne kamen auch die Besucher und wir sind wieder zufrieden", erklärte Heinz Urbschat. Zudem zog der Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsvereins eine positive Bilanz der sieben Aktionstage in diesem Jahr: "Wir hatten zwischen 150 und 200 Besucher pro Aktion, und das ist eine schöne Zahl". Der Vorsitzende lobte das große ehrenamtliche Engagement des kleinen Museumsteams. Erfreulich für die Organisatoren des Aktionstages: "Wir werden wahrgenommen und das Programm kommt an." Zudem hat Heinz Urbschat an den Aktionstagen eine zunehmende Zahl auswärtiger Besucher ausgemacht, was ihm zeigt, dass "wir bekannter geworden sind". Zudem spürt man in Beihingen eine Wertschätzung für die Arbeit des Heimat- und Geschichtsvereins. "Und das tut der Mannschaft gut", so Urbschat.

Das Programm des letzten Aktionstages in dieser Saison passte zum Herbst. So demonstrierte Bernhard Hölzle an einer Miniatur-Mostpresse, wie man früher das einstige schwäbische Nationalgetränk herstellte. Doch geht der Fachwart für Obst- und Gartenbau mit der Mostpresse auch an Schulen und Kindergärten, "um den Kindern zu zeigen, wo der Apfelsaft herkommt".

Wie er den Besuchern jetzt erläuterte, lautet die Faustformel beim Mosten, dass man aus einem Zentner Äpfel rund 30 Liter Most herstellen kann; mit modernen Pressen sogar 35 Liter. Außerdem weiß Hölzle, dass der Most wieder etwas im Kommen ist, weil "immer mehr Leute naturbewusster sind".