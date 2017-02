Haiterbach Der Frühling erwacht

Karten gibts im Vorverkauf ab 20. Februar bei der Sparkasse Haiterbach zum Preis von sieben Euro, an der Abendkasse der jeweiligen Vorstellung kostet die Karte dann acht Euro.

Das Lustspiel in drei Akten erzählt die Geschichte von frustrierten Ehefrauen und nörgelnden Männern, die in Erinnerungen an frühere Zeiten schwelgen: pure Freiheit mit wehenden Haaren bei Motorradausflügen auf den engen Sitzen der NSU Quickly, wilde Partys mit viel Wein, Bier und Schnaps bei der Musik von AC/DC und allerlei Zukunftsplänen.

30 Jahre später bestimmen Hausschuhe, Strickwesten und Kamillentee den Alltag der unzufriedenen Ehefrauen und deren von Krankheiten geplagten Ehemännern. Zum Glück ziehen zwei flotte Motorradrocker ins Nachbarhaus ein und bringen nicht nur das Leben der Damenwelt gehörig durcheinander.