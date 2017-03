Haiterbach Das Miteinander wird wieder gefeiert

Der Veranstaltungsort variierte in der Vergangenheit. Man habe sich nach dem Anlass gerichtet, erklärte Gerlinde Unger. So war man zuerst im Freizeitgelände Stauchbach, am Mehrgenerationenhaus, dann auf dem Marktplatz. Auch wenn es jetzt um zehn Jahre Mehrgenerationenhaus gehe, habe man sich für den Marktplatz entschieden, da dieser von der Fläche besser geeignet sei.

Eröffnet wird der Festtag mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Marktplatz. Das "Chörle" wird den ersten musikalischen Akzent setzen.

Die Eröffnung des Familienfests durch Bürgermeister Andreas Hölzlberger und das Mehrgenerationenhaus wird von der Jugendkapelle begleitet. Im Laufe des Tages gibt es dann immer wieder Auftritte auf der Bühne. So beispielsweise von der Folkloregruppe des Vereins Komusina oder eine Trampolinvorführung des TSV. Für Bewegung auf der Bühne sorgt auch eine Seniorengymnastikgruppe. Chor und Bläserklasse der Burgschule sind mit dabei.

Auch abseits der Bühne gibt es viele Angebote, vor allem zum Mitmachen. So kann man bei Komusina Basketbälle gen Korb werden, während der Hobbyclub dazu einlädt, sich im Bogenschießen zu versuchen.

Und schließlich gibt es auch noch Infostände, so von VdK und Mehrgenerationenhaus. Letzteres wird im Rathaus zudem in Bildern an die zehnjährige Geschichte erinnern.

Und auch wenn die Verköstigung nicht das Motto dieses Festes ist, so kommt sie an diesem Tag gewiss nicht zu kurz. Sie ist vielfältig und von den Nationen, die in Haiterbach vertreten sind, geprägt. beispielsweise durch ein interkulturelles Büffet.

Uns ist es wichtig, Migrantengruppen mit in dieses Fest einzuschließen, sagt Unger. Das beschränkt sich freilich nicht auf das Essen. Man wolle diese Beziehungen auch bei Festen pflegen.