Haiterbach CDU und FWH vermissen Themen

Haiterbach. Da die Fraktion die aus ihrer Sicht wichtigen Themen im Gremium vermisse, werde sie diese in der kommenden Sitzung (Mittwoch, 18. Oktober, ab 19 Uhr im Rathaus, da eine Waldbegehung vorausgeht) ansprechen, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung von CDU und Freien Wählern.

So stelle sich die Frage: "Wie beabsichtigt Bürgermeister Hölzlberger den Beschluss zum KSK-Absetzgelände umzusetzen? Nach dem Drama mit dem eigentlich klaren Ergebnis sind Briefe des Bürgermeisters hinter dem Rücken der Bevölkerung und des Gemeinderates sicherlich auch nicht gerade die rechtlich richtige Lösung."

Frage Nummer zwei: "Wie und wann wird nun die Sanierung der Festhalle in Haiterbach umgesetzt?"