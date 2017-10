Haiterbach Breitbandausbau in der Feinplanung

Haiterbach. Bei der Planung in Sachen Breitbandversorgung befinde man sich im Bereich der Feinabstimmung, erklärte Bürgermeister Andreas Hölzlberger bei seiner Präsentation in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Stadt Haiterbach fährt bei diesem Infrastrukturprojekt, das zum Ziel hat, letztlich bis an jeden Haushalt einen Glasfaseranschluss zu führen, zweigleisig: Neben dem gemeinsamen Engagement in einer vom Landkreis Calw initiierten Breitbandinitiative hat die Verwaltung auch eine eigene Planung in Auftrag gegeben.

Den zwei Millionen Euro Kosten, die Hölzlberger nannte, stehen geplante Einnahmen von 1,3 Millionen Euro gegenüber. Somit würde bei der Stadt Haiterbach ein Eigenanteil von rund 700 000 Euro verbleiben. Dabei bestehe die Aussicht, Investitionen im Laufe von 30 bis 40 Jahren durch Zahlungen von Netzbetreibern wieder herein zu bekommen.

Grundsätzlich förderungsfähig sei der Ausbau an Schulstandorten und Gewerbegebieten, erläuterte Hölzlberger.