Haiterbach Braun beendet Prestige-Projekte

Auch im Jahr 2016 brachte das Unternehmen wieder prestigeträchtige Projekte zu Ende, darunter den Ausbau eines Hörsaals an der Universität Stuttgart-Hohenheimund das große Auditorium im "Haus der Kulturen der Welt" in Berlin. Laufende Projekte sind derzeit unter anderem die Musikhochschule Nürnberg, der Landtag in Hannover und die Sanierung der Oper in Köln. Zudemlaufe das Kerngeschäft, nämlich der Ausbau von Sport- und Mehrzweckhallen, sehr gut. Bundesweit seien dieses Jahr wieder mehr als 70 dieser Projekte verwirklicht worden.

Auch für das neue Jahr sind bereits in ausreichender Zahl Aufträge eingegangen, freute sich Stephan Braun, darunter ein neues Großprojekt in Lindau am Bodensee. Für einen hochwertigen Hörsaalausbau in Luxemburg stehe das Unternehmen in intensiven Vertragsverhandlungen.

Überhaupt habe man für den Absatzmarkt Luxemburg, einige vielversprechende Kontakte knüpfen und die Auftragszahl gegenüber dem Vorjahr steigern können.