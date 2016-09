Haiterbach Beim Tauziehen waren sie unschlagbar

Haiterbach. Das Jubiläum wurde am vergangenen Wochenende gebührend gefeiert – erst mit einem Treffen der Ehemaligen und dann mit einer großen Party rund um die Haslochbar. Klar wurde dabei auch in Erinnerungen geschwelgt. Vor 40 Jahren war es sicher alles andere als selbstverständlich, dass die Eltern von Hans-Peter Schweizer den Jugendlichen einen alten Schuppen auf dem Haslochhof zur Verfügung stellten.

In den 70er-Jahren waren Jugendräume in der gesamten Region dünn gesät und in Haiterbach gab es keinen Ort, wo sich Jugendliche außerhalb der Vereine treffen konnten. So trafen sich die Jugendlichen seinerzeit am "Bänkle" beim Waldhorn, wie sich Bernhard Schübel erinnert, der 1976 zu den 14 Gründern der Haslochbar zählte.

Ein Namen über Haiterbach hinaus machte sich die Haslochbar in den 70er- und 80erJahren mit der Teilnahme an den Tauziehwettbewerben in der Region. "Wir hatten damals gute Leute und waren in der Gegend lange unschlagbar", weiß Hans-Peter Schweizer. Im besten Jahr hatte die Haslochbar unterm Strich 700 Liter Fassbier bei den verschiedensten Wettbewerben im Tauziehen gewonnen.