Haiterbach Beim Schwimmen kommt er auf andere Gedanken

Wohin geht’s in diesem Jahr in den Urlaub?

Wir waren im Juni mit Hurtigruten "MS Nordkap" am Nordkap, das war wunderbar.

Wie können Sie dort am besten abschalten?

Ganz abschalten geht nicht, aber beim Wandern und Schwimmen kommt man auf andere Gedanken.

Wie kühlen sie sich bei großer Hitze ab?

Kaltes Getränk trinken oder Eis essen, im Urlaub dann Baden im Pool oder See.

Sind Sie eher der Strand-, Pool- oder der Bergtyp?

Strand-Pool-Typ

Mal ehrlich: Reservieren Sie Ihre Liege am Pool?

Nein

Käme Camping für Sie noch in Frage?

Nein

Bleiben Arbeit und Laptop zu Hause?

Nein

Ist ihr Handy abgeschaltet? Warum?

Nein, ich kann ja sehen wer anruft.

Ihre Urlaubslektüre?

Noch nicht geklärt

Treiben Sie Sport im Urlaub?

Mäßig, Schwimmen, Wandern.

Welchen Trip aus der Jugendzeit würden sie gerne noch mal wiederholen?

Keinen, es gab keinen.

Und wohin würde Ihre Traumreise gehen?

In die Südsee

Wann wollen sie starten?

In den nächsten 3 Jahren

Wann haben Sie letztes Mal Urlaub zu Hause gemacht?

Circa 1980

Welches ist Ihr Lieblingsort im Kreis Calw, an dem Sie Ihre Seele baumeln lassen können?

Ganz klar Haiterbach. Nirgends auf der Welt, wo ich bisher war, möchte ich auf Dauer wohnen.

Gehen Sie zur Abkühlung ins Freibad oder lieber an den See?

Habe beides nicht vor der Haustür, deshalb unter die Dusche.

Ihre Lieblingseissorte?

Vanille/Schokolade mit Sahne

Welche Musik hören Sie am liebsten im Sommer?

Deutsche Schlager

Am meisten nervt Sie im Sommer?

Die Mücken und Bremsen bei Hitze und wenn es im Sommer länger regnet oder kühl ist

Ihr Lieblings-Sommeressen?

Gegrillte Dorade

Ihr Lieblingsgetränk im Sommer?

Aperol-Spritz

Wie halten Sie’s mit der Kleiderordnung? Müssen Anzug und Krawatte auch bei 35 Grad sein?

Nein

Was steht bei Ihnen nach den Ferien als wichtigstes Projekt an?

Wir haben immer Projekte am Laufen, die es abzuarbeiten gilt.

Theo Schuon ist Geschäftsführer der Alfred Schuon GmbH, Internationale Spedition + Logistik und weiterer Unternehmen der Gruppe. Die Alfred Schuon GmbH ist ein Speditions- und Logistikunternehmen, spezialisiert auf Jumbotransporte, Systemverkehre und individuelle Logistikkonzepte. Schuon hat 400 Mitarbeiter, 250 disponierte Fahrzeuge, über 30 000 Quadratmeter Lagerfläche sowie Niederlassungen in Deutschland, Italien und Ungarn. Die Wurzeln des Unternehmens liegen am Stammsitz in Haiterbach, während sich das Einsatzgebiet auf ganz Europa erstreckt.