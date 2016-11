Haiterbach Bei jeder neuen Filiale ist Logistiker dabei

Schuon übernimmt nicht nur die Einlagerung sowie Qualitätskontrollen bei mehreren Tausend Packstücken pro Jahr, sondern setzt auch erfahrene Mitarbeiter für die fehlerfreie Kommissionierung und Konfektionierung ein.

"Wenn der Autovermieter eine neue Filiale eröffnet, sind wir maßgeblich daran beteiligt", sagt Schuon-Logistikleiter Steffen Singer. Im Lager in Haiterbach stellt sein Team aus den Lagerbeständen die Erstausstattung für jede Station zusammen, die bis auf Möbel alles umfasst, was vor Ort benötigt wird. Schuon sorgt außerdem dafür, dass die Stationsausstattung rechtzeitig und in ausreichenden Mengen zur Verfügung steht. Auch im laufenden Betrieb sind die Haiterbacher dafür verantwortlich, dass den Stationen die Vordrucke für die Mietverträge nicht ausgehen und immer genug Flyer, Visitenkarten und Werbematerialien in den Regalen und Aufstellern stehen.

Mehr als 400 Bestellungen pro Monat