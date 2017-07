Haiterbach Baustart für neuen Rewe erst 2018?

Baustart in diesem Jahr unwahrscheinlich

"Wenn wir die Baufreigabe haben, legen wir los", meint Graf lapidar. Bis es so weit ist, dauere es aber sicherlich noch eine ganze Zeit. "Wenn der Bebauungsplan da ist, wird er erst einmal für drei Wochen ausgelegt. Kommen dann keine Einsprüche, geht es weiter", erklärt Graf. In diesem Jahr werde man das Projekt also nicht mehr realisieren können, vermutet der Inhaber eines Sägewerks.

Bislang nur Kosten produziert