Haiterbach Baugebiet mit historischem Ausmaß

Haiterbach. Auf einer Fläche von 39 000 Quadratmetern, also mehr als fünf Fußballfeldern, sind im bislang mächtigsten Baugebiet in Haiterbach 54 Bauplätze zur Bebauung mit Einfamilienhäusern in Rekordzeit entstanden.

Bei der Enthüllung der Straßenbeschilderung an der Zufahrtsstraße zum neuen Wohngebiet blickte Bürgermeister Andreas Hölzberger im Beisein von Ratsmitgliedern, Baubeteiligten und den vom Baulärm betroffenen Anliegern auf eine gerade mal zehn Monate dauernde Bauzeit zur Fertigstellung des Neubaugebietes zurück.

Glasfaserleerrohre zusammen mit den Wasserleitungen verlegt