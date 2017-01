Haiterbach Auf die Atmosphäre kommt es an

"Das ist schon ein riesengroßer logistischer Aufwand und es sind über 70 Helfer nötig, um für einen reibungslosen Turnierablauf zu sorgen", macht Mitorganisator Heinz Hiller deutlich, der selbst bereits seit 15 Jahren die "Stimme in der Kuckuckshalle" ist und die Zuschauer auf dem Laufenden hält oder auch mal zur La-Ola-Welle animiert.

"Da steckt ein mindestens halbes Jahr Arbeit dahinter, bis das Turnier steht", erklärt Heinz Hiller mit Blick auf die Sponsorensuche, die Erstellung des Hallenheftes, die Organisation des Mannschafts-Transfers oder die Betreuung der Gastmannschaften. Denn ganz wichtig ist für die Organisatoren "die Haiterbacher Wohlfühl-Atmosphäre", die von den teilnehmenden Bundesliga-Teams seit vielen Jahren positiv registriert wird.

Doch auch die Unterbringung und Verpflegung der zahlreichen auswärtigen Spieler muss organisiert werden. Während die Trainer und Betreuer der Mannschaften in einem Hotel Quartier beziehen, sind die Spieler der Bundesliga-Teams bei Gasteltern untergebracht. So müssen die teilnehmenden Mannschaften aus der Region jeweils für die Unterbringung einer Gastmannschaft sorgen. "Der familiäre Charakter des Turniers wird bei den Clubs ebenso geschätzt, wie das hohe spielerische Niveau", weiß Heinz Hiller. Und so seien in der Vergangenheit viele Freundschaften entstanden.

Immer wieder feilen die Organisatoren daran, das Turniergeschehen noch attraktiver zu machen. So wird es in diesem Jahr erstmals eine Liveübertragung der Spiele in den Gastronomiebereich der Kuckuckshalle geben.