Haiterbach Alte Festhalle wird nun doch saniert

Der zweite Beschluss war somit die logische Fortführung des zuletzt verfolgten Weges, die Halle auf Basis des vom Büro Dorner und Partner ausgearbeiteten Plans zu sanieren und zu erweitern sowie die Verwaltung zu ermächtigen, die weiteren Schritte für eine Ausschreibung einzuleiten. Bei Gegenstimmen von Theo Schuon und Mathias Kaupp sowie der Enthaltung von Rosemarie Palmer (alle UBL) wurde dieser Beschluss angenommen.

Einen nicht unerheblichen Einfluss auf den Ablauf der Sitzung hatte dabei die Vorgeschichte. Karl Braun (DBH) hatte offenbar schon am Vormittag Bedenken geäußert, dass ein Beschluss über einen Verkauf rechtswidrig sein könnte. Den Äußerungen in der Sitzung nach wäre Kern dabei der Verkaufspreis gewesen. Auch das genaue Ausmaß des Grundstücks stand offenbar nicht fest.

Das hatte Bürgermeister Andreas Hölzlberger veranlasst, zu Beginn die Vertagung dieses Tagungsordnungspunktes einzuleiten, um dies mit der Rechtsaufsicht abzuklären. Braun jedoch bestand auf eine Abstimmung des Gremiums, ob der Punkt vertagt werden soll oder nicht. Bei bekannter Pattsituation mit acht zu acht Stimmern war dieser abgelehnt und die Sachdiskussion eröffnet.

Zeigte sich Matthias Kaupp (UBL) hier schon irritiert, durfte er diese Empfinden steigern. Später – nach einem zweiten Vertagungsantrag, der ebenfalls abgelehnt wurde, kündigte Braun nämlich an, dass er im Falle eines Verkaufs gegen diesen Beschluss vorgehen werde – auch gerichtlich. Braun erklärte, er sei mit dem Vertagungsantrag davon ausgegangen, dass der Verkauf vom Tisch sei.

Braun erhob den Vorwurf, dass sich die UBL nicht an Beschlüsse halte. Wobei er sich auf eine Absichtserklärung für eine Sanierung aus eine Klausurtagung bezog, die – wie Hölzlberger erläuterte – kein Gemeinderatsbeschluss sei. Kaupp, der sich wie Theo Schuon in der Sitzung für einen Verkauf und einen Hallenneubau aussprach, versicherte, die an den Beschluss des Abends halten zu wollen.

Schuon unterstrich seine Haltung damit, dass die Festhalle den Namen schon lange nicht mehr verdient habe. Auch die Parkplatzfrage bleibe ungeklärt. Laut Hauptamtsleiter Andreas Schad gibt es eine Festschreibung, nach Ladenschluss die Nettoparkplätze nutzen zu dürfen. Rosemarie Palmer erklärte, sie sei zwar für einen Verkauf für sie sei aber das unvollständige Bild nicht in Ordnung.

Eine Sanierung befand Bruno Bessey (UBL) als sinnvoll, man müsse sich nur mal auf eine Lösung einigen. Da dies offenbar nicht möglich sie, werde er für Verkauf stimmen. Rita Frey (CDU/FWH) sprach von einer "unsäglichen Geschichte". Man müsse endlich eine Beschluss fassen. Ihre Frage nach der Seriösität des Investors beantwortet Hölzlberger damit, dass er beim Denkmalamt einen guten Ruf habe.

Johann Pagitz (CDU/FWH) warf Hölzlberger im Fall eines Verkaufs Bruch eines Wahlversprechens aus 2008 auf Sanierung vor. In dem Artikel, auf den sich Pagitz bezieht, nannte der Bürgermeister jedoch alle Varianten: Neubau, Umbau, Anbau.

Als der Verkauf vom Tisch war, erklärte Otto Roller (CDU/FWH), dass man gerne die kleinere Sanierungslösung gesehen habe, aber ohne Mehrheit auch der großen zustimme.