Haiterbach 975 Holzbauprojekte in einem Jahr gefertigt

Nachdem man in den vergangenen Jahren sehr viel investiert habe, war 2016 bei Kübler ein investitionsarmes Jahr. Für 2017 stehen aber wieder mehrere Projekte an. Am Rundholzplatz wird der Sortier- und Transportkran erneuert. Weitere Investitionen konzentrieren sich auf den Bereich der Logistik.

Im Rahmen der Jahresabschlussfeier freute sich die Geschäftsleitung gleich drei Jubilare mit je 20 Jahren Betriebszugehörigkeit begrüßen zu dürfen.

Seit 20 Jahren arbeitet der Jäger und Hobbyforstwirt Gerd Hauser als Anlagenführer und verantwortlicher Mitarbeiter für Wartung und Instandhaltung erfolgreich im Holzwerk.

Der Zimmerermeister Jörg Arnold zog vor 20 Jahren extra aus Hessen in den Schwarzwald um dort eine Abbundanlage bedienen zu können.

Ebenfalls vor 20 Jahren habe man einen leitenden Angestellten in der Konstruktion gesucht. Nachdem sich einige Zimmerermeister in Krawatte und Anzug vorgestellt haben, entschied sich Georg Kübler für den Bewerber in Zimmererkluft – Rolf Haage. Eine sehr gute Entscheidung wie Kübler betonte.

Alle Jubilare erhielten einen Geschenkgutschein.