Haiterbach 700 Anmeldungen liegen schon vor

Haiterbach. In der Laurentiuskirche herrscht am Sonntagabend eine lockere, gemütliche Atmosphäre. Die Haiterbacher Band stimmt ein paar moderne, christliche Lieder an und lädt auch zum Mitsingen ein. Cheforganisator Pfarrer Albrecht Bahret spricht ein Gebet. Ulrich Hamann, Lehrer für Mathematik und evangelische Religion am Nagolder Otto-Hahn-Gymnasium, begrüßt auf lockere und humorvolle Art die Gäste in der gut gefüllten Kirche, erläutert den Veranstaltungsverlauf und leitet schließlich über zum Ehrengast, den er als "sehr direkt" beschreibt.

Der Mann, von dem Hamann in den höchsten Tönen spricht und dessen Rede er als zum Nachdenken anregend beschreibt, ist Ulrich Parzany, evangelischer Theologe, Pfarrer, Prediger, Autor, in verschiedenen Organisationen engagierter Christ.

Martin Luthers vierfaches "Allein" ist die Grundlage seiner vier Vorträge, die er zum Auftakt des Bibelkongresses hält. In Haiterbach steht "Allein durch Jesus Christus" im Fokus, wirft dabei die Frage "Und die anderen Religionen?" auf.