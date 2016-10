Haiterbach 4478 Einwohner können morgen zur Wahl gehen

Haiterbach (kaz). 4478 Haiterbacher sind am Sonntag aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. So viele Wahlberechtigte zählt die Kuckucksstadt für die Wahl des Bürgermeisters, bei der bekanntermaßen zwei Kandidaten auf dem Stimmzettel stehen. Das ist zum einen der Amtsinhaber, Andreas Hölzlberger (CDU). Zudem steht Alfred Wilhelm (Nein-Idee) auf dem Wahlschein. Am Freitagvormittag hatten 241 Wähler schon einen Wahlschein für die Briefwahl beantragt, wie Hauptamtsleiter Andreas Schad auf Anfrage mitteilte. Die Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet.­