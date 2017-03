Haiterbach 200 Haiterbacher fahren imJuli nach Metnitz

Haiterbach (kaz). Die Städtepartnerschaft zwischen Haiterbach und Metnitz in Österreich besteht seit 50 Jahren. Dieses Jubiläum wird vom 21. bis 23. Juli mit einem Treffen in Metnitz gefeiert. Laut Hauptamtsleiter Andreas Schad haben sich rund 200 Haiterbacher angemeldet. Sie werden mit vier von der Stadt gebuchten Bussen in die Partnerstadt fahren. Für den Jubiläums-Projektchor unter Leitung von Martina Ziefle werden noch Sängerinnen und Sänger gesucht. Die erste Probe findet am Mittwoch, 17. Mai, ab 20 Uhr, im Musiksaal der Burgschule statt. Meldungen nimmt Jennifer Hutzel, hutzel@haiterbach.de, Telefon 07456/93 88-20, entgegen.