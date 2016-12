Haigerloch Zwei Projekte mit Geld unterstützt

Der Pfarrer sprach davon nicht nur am Tag des Heiligen Nikolauses sondern auch beim nahenden Weihnachtsfest Tugenden wie Großherzigkeit, Liebe, Treue und Mitmenschlichkeit in den Blick zu nehmen und diesen den Mitmenschen zu gewähren. Während Pater Andreas Edele Abreißkalender der Weißen Väter anbot, bedankte sich Richard Schumacher im Namen von Ortsvorsteher Karl-Heinz Binder und der politischen Gemeinde beim Seniorenwerk für dessen Arbeit und überreichte ein Geldgeschenk der Stadt.

Während der Feier wurden weitere besinnliche Texte vorgetragen und anstatt an die bei der Adventsfeier anwesenden Senioren Geschenke zu überreichen, spendete das Owinger Seniorenwerk Geld für den von Pater Andreas Edele geleiteten Malawi-Verein und an die Freunde des Kinderdorfes ABAI in Brasilien.