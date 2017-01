Haigerloch Zwei Mannschaften sind aufgestiegen

Eine solide Kassenlage mit einem geringen Jahresüberschuss legte Vize Alexander Schwab in Vertretung von Kassierer Patrick Straub d vor. Kassenprüfer Gunar Haid bescheinigte eine korrekte und übersichtliche Kassenführung. Die Entlastung des Kassiers fiel einstimmig aus. Die neue Jugendmannschaft betreute

Jugendleiter Pascal Ruoff, der mit seinen U18 Jungs in die Kreisklasse A aufgestiegen ist und auf Rang 8 landete. Die stellvertretende Ortsvorsteherin Anita Pabst lobte die gute Jugendarbeit.

Die drei aktiven Mannschaften kämpfen aktuell nach der Vorrunde mit unterschiedlichen Erfolgen. Die 2. Mannschaft holte ungeschlagen den Meistertitel in der Kreisklasse C und bildet jetzt in der D1 das Schlusslicht. Der Klassenerhalt, so Armin Ruoff, wird nur schwer möglich sein. In der Kreisklasse D erreichte die 3. Mannschaft nach Auskunft von Mannschaftsführer Marc Beuter den 3. Platz. In der Kreisklasse A erkämpfte sich das Sextett der 1. Mannschaft um Mannschaftführer Zimmermann einen guten 5. Platz und steht jetzt nach der Vorrunde auf Rang 3. Den Kreismeistertitel im Herren D1 Doppel sicherte sich erstmals das Duo Armin Ruoff/Kay Pomorin.

In diesem Jahr findet das 43. Tischtennis-Wanderpokalturnier bereits am 22./23. April nur an zwei Tagen statt.