Haigerloch Zwei Chöre und eine Band sorgen für beste Unterhaltung

Schon am Eingang des Konzertsaales soll den Besuchern eine besondere Begrüßung zuteil werden und ihre Neugier auf den Abend noch etwas steigern. Mit bekannten und schwungvollen Rhythmen von Udo Lindenberg, Unheilig, Herbert Grönemeyer oder Tina Turner möchte "Vocalis pur" unter der Leitung seines Dirigenten Simon Pfeffer den Konzertabend gestalten.

Aber es wird nicht nur einfach Gesang geboten. Die 47 Sängerinnen und Sänger wollen den ausgewählten Chorsätzen mit der passenden Choreografie zusätzlich Ausdruck verleihen. Die Zuschauer dürfen also gespannt sein, was sie alles erleben werden, denn auch der Popchor "Let’s fezz" aus Dunningen, der an diesem Abend das Konzert mitgestaltet, ist ein Unterhaltungsgarant für Augen und Ohren.

Neben den beiden Chören bekommen die Konzertbesucher die Projektband "Simone and Friends" zu hören. Bekannte Titel von Adele, Passengers oder Revolverheld, dargeboten von Simone Hönisch und ihren Gesangspartnern, sollen eine besondere Stimmung aufkommen lassen.