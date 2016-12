Haigerloch Zwei 15-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Beide Motorroller-Fahrerinnen wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in verschiedene Kliniken gebracht. An beiden Motorrollern entstand jeweils Totalschaden. Die Schäden am Verursacherfahrzeug werden als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft. Auch der entgegenkommende Mercedes wurde im Frontbereich demoliert.

Die gesamte Schadenssumme liegt bei etwa 6000 Euro. Mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Zu diesem Zweck mussten der Mercedes und die beiden Motorroller von der Polizei sichergestellt werden.