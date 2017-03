Haigerloch Zuschussantrag landet in der Warteschleife

Macht also satte 9200 Euro aus, wobei fairerweise gesagt werden muss, dass der Verein im Falle des Schüleraustausches einen Zuschussantrag beim Deutsch-Französischen Jugendwerk des Regierungspräsidiums Tübingen gestellt hat und mit etwa 3000 Euro aus diesem Topf rechnet. Bei einer Zusage würde sich der Zuschussbedarf aus der Stadtkasse also auf 6200 Euro reduzieren.

Doch die Bitte schmeckte nicht jedem, vor allem nicht Freie-Wähle-Gemeinderat Dionys Pfister, der den ganzen Antrag in seiner Darstellung für undurchsichtig und unklar formuliert hielt und deshalb darauf plädierte, ihn "wegen Unseriosität" ganz zu streichen.

So weit kam es jedoch nicht, eine Entscheidung zu Gunsten des Vereins wurde am Dienstag aber auch nicht getroffen – abgesehen von der Bewilligung der bereits erwähnten 625 Euro für die Auslagen im Jahr 2016.

Bürgermeister Heinrich Götz gab zu bedenken, dass man aufpassen müsse, nicht in eine Sache reinzurutschen, die ständig Querelen gebe, sprich bei anderen Vereinen ähnliche Begehrlichkeiten wecken.

Da man eh eine neuen Vereinsförderrichtlinie beschließen wolle – regte Bürgermeister Götz deshalb eine eigene Förderrichtlinie für Städtepartnerschaften an. In anderen Kommunen gebe es so etwas, außerdem beschränke sich der länderübergreifende Austausch in Haigerloch mittlerweile nicht mehr nur auf die französische Partnerstadt Noyal-sur-Vilaine.

Apropos Vereinsförderrichtlinie: Sie stand übrigens am Dienstag auf der Agenda des Gemeinderates, ihre Beratung wurde aber wegen der arg lang geratenen Tagesordnung mit 24 Punkten abgesetzt.