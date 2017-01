Haigerloch Zum Wegwerfen einfach zu wertvoll

Haigerloch. Die Aktion will wertvolle Ressourcen erhalten und unterstützt Bildungs- und Gesundheitsprojekte.

Gebrauchte Handys sind zu schade zum Wegwerfen und enthalten wertvolle Rohstoffe, die nicht verloren gehen sollten. Daher versucht die Aktion von Mai 2015 bis Mai 2017 100 000 Althandys zu sammeln, die entweder weiterverwendet oder umweltgerecht recycelt werden.

Die Telekom unterstützt die Aktion mit dem neu entwickelten Handy­sammelcenter. Die Stadtbücherei hatte sich an der Sammelaktion beteiligt. In ihrer Sammelbox befanden sich am Ende über 50 gebrauchte Mobiltelefone.