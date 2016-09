Haigerloch Zum Saisonfinale richtig viel Betrieb

Haigerloch. Zwar verbesserten die hochsommerlichen Tage im August und September die Besucher-Bilanz zwar etwas, aber sie können die in dieser Badesaison fehlenden heißen Frühsommer-Tage und -Wochenenden nicht komplett auffangen. "Eine Komplettauslastung an mehreren Wochenenden so wie im vergangenen Sommer gab es in dieser Saison nicht", resümiert auch Jens Walter, Betriebsleiter der Haigerlocher Bäder.

So biegt das Freibad jetzt mit etwas über 40 000 Besuchern auf die Zielgeraden ein, im vergangenen Jahr waren es deutlich mehr, nämlich. 46 000 Besucher.

Das tolle Sommerwetter in der zurückliegenden Woche lud zwar durchaus zum Baden ein, aber dennoch blieb die Zahl der Badegäste an den meisten Tagen überschaubar. Ausnahme war der Donnerstag, als das Bad bei Temperaturen um 30 Grad noch mal so richtig voll war.