Haigerloch Zünftige Blasmusik und coole Cocktails

Aber natürlich gibt es nicht nur das, für gute Bewirtung ist an allen drei Festtagen ebenfalls gesorgt. Los geht es am heutigen Freitag, 16. Juni, mit einem Auftritt der drei Musikkapellen Binsdorf, Aixheim und Gruol. Eröffnet wird der Blasmusikabend – bei dem man auch am Weinstand einen edlen Tropfen genießen kann –­ um 19.30 Uhr von der Stadtkapelle Binsdorf, ab etwa 21 Uhr tritt dann der Musikverein aus Aixheim auf und von 22.15 bis 23.30 Uhr spielt der Musikverein aus dem benachbarten Gruol.

Am Samstag, 17. Juni, ist dann ab etwa 21 Uhr Hütten-Gaudi angesagt. DJ Mario legt aktuelle heiße Scheiben auf und an der Cocktailbar lassen sich dazu coole Getränke schlürfen.

Am Sonntag, 18. Juni, ist Fest für die ganze Familie. Zum Frühschoppen und Mittagstisch spielt von 11.30 bis 13.30 Uhr der Musikverein aus Balingen, zur Kaffee- und Kuchenzeit unterhält von 14 bis 16 Uhr der MV Sulz.