Haigerloch Zünftig in Tracht und Lederhose

Der Jubiläumsfestsonntag wird in Oberbayern sehr traditionell gefeiert. Nach dem Weckruf um sechs Uhr werden die Vereine beim Festzelt offiziell empfangen. Ein Kirchenzug führt zum Festgottestdienst, der unter freiem Himmel auf einer Wiese am Weildorfer Ortsrand von Pfarrer Horst Kress zelebriert wurde. Er selbst pflegt die Freundschaft und Dorfpartnerschaft fast von Beginn an mit seiner Teilnahme bei den Besuchen mit.

Zusammen mit SVW-Vorsitzenden Harald Schädle übergab Ortsvorsteher Markus Gauss an den ersten Vorsitzenden des Trachtenvereins Christian Willberger zum Jubiläum ein Gastgeschenk in Form einer Wanduhr mit dem Weildorfer Wappen.

Dem Anlass der Trachtenjubiläums entsprechend, waren auch viele Weildorfer aus Schwaben in Lederhose und Dirndl gekleidet.

Nach einem zünftig bayerischen Mittagessen trat man die Heimreise ins hohenzollerische Weildorf an. Alte Freundschaften wurden vertieft und neue geschlossen.