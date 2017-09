Haigerloch Zu einer Familie zusammengewachsen

Haigerloch-Weildorf/-Bittelbronn. Gut gefüllt war das Festzelt beim Weildorfer Sportgelände als der SG-Vorsitzende Armin Hipp vor zahlreichen Ehrengästen einen Rückblick auf die 15 Jahre junge Geschichte der Spielgemeinschaft gab. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt vom Musikverein Weildorf unter der Leitung von Klaus Brendle.

Die Jugendarbeit der beiden Sportvereine Weildorf und Bittelbronn, so Hipp, bestehe schon seit 25 Jahren. Es habe daher nahe gelegen, dass sich vor 16 Jahren auch die Aktiven beider Vereine zu einer Spielgemeinschaft zusammenschlossen haben. In beiden Gemeinden, so Hipp, hätte es einfach nicht mehr genügend aktive Fußballspieler für zwei eigenständige Mannschaften gegeben. Heute sei die SG zu einer großen Familie zusammengewachsen. Viele Höhen und Tiefen wurden in den zurückliegenden Jahren überwunden. Es gab Meisterschaften und Pokalsiege aber auch Abstiege waren zu verkraften. Die frühzeitige Entscheidung zur Bildung der Spielgemeinschaft war nach Hipps Auffassung dennoch richtig und zukunftsweisend.

Bürgermeister Heinrich Götz entbot die Grüße der Stadt. Der damalige "Jungspund", so Götz, sei zu einer ordentlichen Größe herangewachsen und die SG sei heute aus dem Haigerlocher Vereinsleben nicht mehr wegzudenken.